القبض على عصابة سرقة "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) حال شروعهما فى سرقة مركبة "توك توك" بإسلوب (توصيل الأسلاك) عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة المركبة المشار إليها ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) .





وباستدعائها تعرفت على المركبة واتهمتهما بالشروع فى سرقتها ، وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" .



