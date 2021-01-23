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حوادث

سقوط عصابة أجنبية سرقت أموالا من سيارة بالبساتين

السبت 23/يناير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
كشف ضباط مباحث القاهرة  ملابسات واقعة سرقة أموال من سيارة بالبساتين "بأسلوب التتبع"، حيث تبين أن عصابة أجنبية وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطها، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرضهم على النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير مباحث عمليات القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد تقدم مواطن ببلاغ قرر فيه بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع بنك بمحافظة الجيزة، توجه لمحل عمله وقام بركن سيارته بمحل عمله بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة الأموال.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب
الواقعة "مستأجرة"، وحيازة شخص يحمل جنسية أجنبية، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر يحمل ذات الجنسية أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، وكسر الزجاج باستخدام قطعة من الحديد تخلصا منها بإلقائها فى الطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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