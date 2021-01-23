وفاة وكيل تعليم القليوبية إثر أزمة صحية مفاجئة

أعلنت محافظة القليوبية اليوم وفاة الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إثر أزمة صحية مفاجئة خلال تواجده بمسقط رأسه في دمياط حيث كان يعاني الفقيد من أمراض الكلى ويخضع للغسيل الكلوي الدوري.





ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة والعزاء بمحافظة دمياط مسقط راس الفقيد وكان آخر تواجد للفقيد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الخميس الماضي حيث عقد عدة إجتماعات اخرها من ممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتوجه عقب ذلك الي محافظة دمياط مقر إقامته ومسقط راسه حتي اعلنت وفاته اليوم.





ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم الفقيد والذي تولى منصب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة منذ شهور قليلة خلفا للدكتور طه عجلان وكيل وزارة التعليم بمحافظة الإسماعيلية حاليا.





فيما نعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والإدارات التعليمية الفقيد ببالغ الحزن والأسى وأعلنت المديرية حالة الحداد على الفقيد ووقف أي انشطة أو مبادرات خلال فترة الحداد .





يشار إلى أن الدكتور السيد الفيومي من مواليد ومقيمي محافظة دمياط ومن المنتظر الإعلان عن موعد ومكان الجنازة عقب إعلان أسرته.





ويعد الفقيد ثاني وكيل وزارة بالمحافظة يتوفي خلال شهر حيث سبقه وفاة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة الذي لقي ربه متاثرا بفيروس كورونا المستجد خلال تلقيه العلاج بمستشفي العجوزة بمحافظة الجيزة.