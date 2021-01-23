880 كم.. إيهاب الفار: تنفيذ شبكة طرق متكاملة بمشروعات شرق بورسعيد

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ شبكة طرق متكاملة بمشروعات تنمية شرق بورسعيد بإجمالي 880 كم بعرض يتراوح بين 4 و 7 أ متار.





وأضاف "الفار"، أثناء كلمته بافتتاح مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور الرئيس السيسى، أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال البحرية، إضافةً إلى حوض سفن بسعة 6 سفينة وأرصفة بحرية عائمة.





ولفت إلى تنفيذ البوغاز الرئيسى بإجمالى 3 بوغاز والذى يربط بين الترعة الأم ويغذى المزرعة الغربية، إضافة إلى تنفيذ 3 موزعات رئيسية و6 فرعية فى المزرعة، وشبكة جهد متوسط بطول 120كم متضمنة 1159 برج جهد متصلا، وشبكة جهد منخفض بطول 700 كم.





وتابع أنه تم إنشاء 16 ألف عمود إنارة وعمود تغذية الذى يوصل كهرباء للحوض مع تأمين المدينة بـ 25 مولدا كهربائيا لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل.



