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أخبار العالم

الكويت تسجل 534 إصابة جديدة بكورونا

السبت 23/يناير/2021 - 03:27 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبلا حالات وفاة.


وذكرت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 439 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد.


وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت 160 ألف و901 إصابة، و952 حالة وفاة.


وأصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا يقضي بترتيب مواعيد تلقي تطعيم لقاح كورونا (فايزر - بيونتك) مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة "فايزر" المنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج.


وأشارت الصحة الكويتية في بيان لها إلى أنه سيتم إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم.


وبينت الوزارة أن القرار الجديد لن ينطبق على من تم تحديد مواعيد مسبقة لهم أو ممن تم تحديد مواعيد الجرعة الأولى لهم، أو  من ينتظرون الجرعة الثانية.


وذكرت الوزارة في بيان أن مواعيد من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى سارية كما هي محددة، بما في ذلك موعد الجرعة الثانية لتلك الشريحة، ولم يطرأ عليها تغيير.
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