لم يذُق طعم الخسارة ولكن!.. هل أخطأ الأهلي بالتعاقد مع موسيماني





تولى بيتسو موسيماني القيادة الفنية للنادي الأهلي في وقت عصيب عقب مغادرة رينييه فايلر، في وقت كان النادي الأهلي يجمع شتاته ليستكمل مشوار البطولة الأفريقية وسط منافسة شرسة مع ثنائي مغربي ونادي الزمالك الذي كان قريبا من تحقيق اللقب.





تمكن موسيماني من قيادة الاهلي نحو التتويج بمواجهة سهلة أمام الوداد ذهابا وإيابا ومباراة عصيبة كان طرفها الزمالك كادت أن تفلت من يديه لولا تسديدة أفشة القاضية التي أضافت لـ موسيماني مجدا جديدا في أفريقيا.





أرقام تاريخية





خاض بيتسو موسيماني مع الأهلي 20 لقاء لم يذق فيها طعم الخسارة، حيث فاز في 17 منها وتعادل في 3 مباريات في الدوري العام منها 2 في هذا الموسم، محققا نجاحا ساحقا في نتائجه مع الفريق الأحمر.





موسيماني أصبح المدرب الأفريقي الذي حصل على بطولة دوري الأبطال مع فريقين مختلفين الاولى مع صنداونز والثانية مع الأهلي، كما حصل مع الأهلي على لقب كأس مصر أيضا.





لماذا يُغضب الأهلاوية ؟





على الرغم من كل ما تحقق لا زال موسيماني غير مُقنع لبعض الاهلاوية بسبب بعض الاختيارات التي تسببت في سوء مستوى وأداء الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأهمها مركز رأس الحربة الذي يفضل الدفع فيه بالمهاجم والتر بواليا على الرغم من تألق محمد شريف.





موسيماني في أحد اللقاءات دفع بوليد سليمان في مركز رأس الحربة متجاهلا كل الخبارات الهجومية في خطوة اعتبرها النقاد غير مفهومة وهو ما تسبب للمدرب الإفريقي في انتقادات لاذعة.





القشة التي كادت ان تقصم ضظهر موسيماني، مباراة المقاولين العرب الذي تأخر الأهلي فيها بهدفين نتيجة اختيارات موسيماني الخاطئة، قبل أن يفعل الصواب بإشراك طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وعمرو السولية ومروان محسن وصلاح محسن في الشوط الثاني ليعود الاهلي بريمونتادا تاريخية.





هل أخطأ الأهلي في التعاقد مع موسيماني ؟





موسيماني إسم بارز في تاريخ التدريب في إفريقيا، وله انجازات عدة مع فريق صنداونز العريق وتعاقد الأهلي معه خطوة كبيرة تُحسب للإدارة على الرغم من مواجهة انتقادات كبيرة.





لكن ما يواجهه الأهلي سببه الواضح الاختلاف بين طريقة موسيماني وفايلر الذي أقنع الجماهير بطريقة لعبه وأداء اللاعبين معه في الوقت الذي لم يظهر موسيماني تغييرا كبيرا في أداء اللاعبين.





وعلى الرغم من ذلك يؤدي موسيماني مهمته بنجاح بدون خسارة واضحة وهو ما يُحصن قرار الإدارة الحمراء لتواجه به أي انتقادات كان آخرها من الإعلامي احمد شوبير والتوأم حسام وابراهيم حسن.





وتنتظر موسيماني مواجهتين كبيرتين الأولى امام بيراميدز في الدوري والثانية أمام الدحيل القطري في افتتاحية كأس العالم للأندية.

يحتفظ هذا الأسمر ممتلئ الوجنتين القادم من أقصى الجنوب بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بعد حسم لقب البطولة الأغلى للنادي الاهلي والفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن التفاصيل تحمل أزمات لـ بيتسو موسيماني والمطلوب منه أكثر مما قدمه الجنوب أفريقي.