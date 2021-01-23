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أخبار العالم

400 مليون دولار.. سويسرا تتخذ قرارًا هامًا بشأن أموال حاكم مصرف لبنان

السبت 23/يناير/2021 - 04:38 م
رياض سلامة
رياض سلامة
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محمد عثمان
أفادت شبكة "الشرق" السعودية، اليوم السبت، بأن القضاء السويسري جمّد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المصارف السويسرية، والبالغة قيمتها 400 مليون دولار.

ويأتي هذا التجميد، فيما كان سلامة أكد للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات خلال اجتماعه معه في قصر العدل، أنه أسس مع شقيقه رجا شركة في سويسرا قبل 20 عامًا، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى 19 عامًا، بدءًا من العام 2002 وحتى تاريخه، وأن مجمل قيمة هذه الحوالات هي 240 مليون دولار.

وكان عويدات أطلع سلامة على مضمون كتاب المدعي العام السويسري الذي يطلب فيه مساعدة قضائية، بشأن تحويلات مالية قام بها سلامة ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سلامة إلى المصارف السويسرية.

وقالت مصادر قضائية إن "النائب العام السويسري لم يطلب في كتابه استجواب رياض سلامة، بل إبلاغه بضرورة الحضور إلى سويسرا لاستجوابه في مضمون ملاحقة قضائية حرّكتها النيابة العامة السويسرية ضدّه بقضية تحويلات مالية تنطوي على شبهات تبييض أموال، أو استجوابه من قبل فريق قضائي سويسري داخل السفارة السويسرية في لبنان".
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