400 مليون دولار.. سويسرا تتخذ قرارًا هامًا بشأن أموال حاكم مصرف لبنان

أفادت شبكة "الشرق" السعودية، اليوم السبت، بأن القضاء السويسري جمّد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المصارف السويسرية، والبالغة قيمتها 400 مليون دولار.





ويأتي هذا التجميد، فيما كان سلامة أكد للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات خلال اجتماعه معه في قصر العدل، أنه أسس مع شقيقه رجا شركة في سويسرا قبل 20 عامًا، وحصلت تحويلات من حساباتهما الخاصة لتمويل هذه الشركة على مدى 19 عامًا، بدءًا من العام 2002 وحتى تاريخه، وأن مجمل قيمة هذه الحوالات هي 240 مليون دولار.





وكان عويدات أطلع سلامة على مضمون كتاب المدعي العام السويسري الذي يطلب فيه مساعدة قضائية، بشأن تحويلات مالية قام بها سلامة ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا سلامة إلى المصارف السويسرية.



