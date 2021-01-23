إسبانيا تكتسح أوروجواي 24/12 في الشوط الأول بمونديال اليد

نجح المنتخب الإسبانى لكرة اليد في حسم الشوط الأول أمام أوروجواي بنتيجة 24-12 فى ثاني جولات المنتخبين بالمجموعة الأولى على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021.





وتضم المجموعة الأولى كلا من: المجر وبولندا وأسبانيا وألمانيا والبرازيل وأوروجواي.





وظهر الماتادور الإسبانى الذى اتسم أدائه بالسرعات العالية وقوة التصويبات والدفاع المنظم بمستوى مميز للغاية، وفشل لاعبي أوروجواي فى التعامل مع المهارات الخاصة الإسبانية .





وكان المنتخب الاسباني نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على المكينات الألمانية بالدور الاول من المجموعة، ورفع رصيده إلى 5 نقاط فى المجموعة التى يتصدرها حاليا المنتخب المجرى برصيد 6 نقاط في المقابل يجمد رصيد أوروجواي في المركز السادس والأخير بدون نقاط.