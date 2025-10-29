السيرة الذاتية للواء محمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تتضمن 164 قيادة محلية.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية، لضبط منظومة العمل المحلى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتصعيد القيادات المتميزة واستبعاد المقصرين وإنهاء خدمتهم.

وجاء من بين تلك الأسماء التي تضمنتها الحركة؛ اللواء محمد معوض عقل للعمل سكرتيرا عاما مساعدا بالقليوبية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن السكرتير العام المساعد الجديد بالقليوبية بعد قرار وزيرة التنمية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

- اللواء محمد معوض عقل مشرف من مواليد محافظة المنوفية.

- عمل سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة المنيا.

- رئيس حي الجمرك بالإسكندرية.

- رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية.

- رئيس حي شبرا مصر.

- رئيس حي غرب القاهرة.

- رئيس حي الوايلي.

- حاصل على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الكلية العسكرية للعلوم والإدارة بكالوريوس تجارة، بكالوريوس هندسة تطبيقية حاسب آلي.

- ماجستير إدارة عامة ومحلية من الأكاديمية البحرية.

- بكالوريوس تجارة من كلية التجارة جامعة القاهرة.

- بكالوريوس علوم عسكرية من الكلية الحربية المصرية.

- بكالوريوس هندسة تطبيقية / حاسب آلي من الكلية الحربية.