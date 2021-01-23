عميد زراعة عين شمس: مشروع الفيروز يضم 5900 حوض تربية تنتج 13 ألف طن أسماك سنويا

علق الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن مصر تشهد افتتاحات عملاقة في ظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب كورونا .





وأضاف أحمد جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس السيسي من أكبر المشروعات التنموية.





وتابع أحمد جلال:" قمنا بتنفيذ دراسات الجدوى لمنطقة مشروع الفيروز وهي منطقة صعبة للغاية لإقامة مشروع الاستزراع السمكي".





وأكمل أحمد جلام ان مشروع الفيروز عبارة عن 5900 حوض تربية على مساحة 15 ألف فدان بطاقة انتاجية 13 ألف طن من الاسماك سنويا".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.





وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.



