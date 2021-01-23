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توك شو

بـ30%.. سلالة كورونا المتحور أكثر فتكًا | فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 06:24 م
كورونا المتحور
كورونا المتحور
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يحذر من سلالة كورونا المكتشفة حديثا في بريطانيا لانها ليست اسرع انتشارا واكثر عدوي فقط بل قد تكون "أشد فتكًا" بنسبة تصل إلى 30 % .

وأضاف الفيديو ان بريطانيا باتت الأكثر تضررا من وباء كورونا في أوروبا وهذا ما دفع السلطات إلى إغلاق البلاد للمرة الثالثة وهذا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد ولكن جونسون أكد أن اللقاحات الحالية مزالت فعالة ضد الفيروس والنسخ المتحورة منه .

واوضح الفيديو أن منظمة الصحة العالمية أعلنت نجاحها في الوصول الى اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية لتأمين 40 مليون جرعة من لقاحها  المضاد لكورونا .
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