باحث: مصر الخامس على العالم في إنتاج الأسماك من الاستزراع.. فيديو

قال محمد شادي ، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن المشروعات التنموية في مختلف المجالات تعتبر إنجاز غير طبيعي.





وأضاف محمد شادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" لدينا فجوة غذائية في البروتين وانتجنا 1.9 مليون طن من الاسماك العام الماضي استهلاكنا 2.6 مليون طن والفجوة الغذائية 700 ألف طن من الأسماك ".





وتابع محمد شادي: " 1.6 مليون طن يتم توفيرها من الاستزراع السمكي "، مضيفا: "الدولة المصرية تتدخل بإنشاء مشروعات تنموية لتوفير الأسماك ومصر الدولة رقم 5 على العالم في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي".

وأكمل محمد شادي: "لدينا على طول البحرين الأبيض والأحمر أماكن صالحة لإنشاء مزارع الاستزراع السمكي، ومن الممكن أن نصدر الاسماك للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.



