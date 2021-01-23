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أخبار البلد

الصحة تكشف حقيقة وصول 3 شحنات للقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 10:08 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، انه حتى الان لم نستقبل أي شحنات إضافية من لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ صدى البلد، أن معظم اللقاحات المستخدمة من شركة سينوفارم الصيني.

وأشار إلى أن، وصول 3 شحنات من لقاح كورونا المستجد، لمصر نهاية الأسبوع الجاري، غير مؤكد حتى الآن.

وأكد أن مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية تستعد لبدء تطعيم الأطقم الطبية لها خلال الفترة المقبلة.

وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي بمستفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية لبدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا «سينوفارم»، والكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا والوضع الوبائي.

وتستمر وزارة الصحة والسكان، برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدي أو الفيروسات الأخرى.
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