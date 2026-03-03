قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
عبدالله هشام

تُقام اليوم منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر للرجال للموسم الرياضي 2025–2026، حيث تشهد 4 مواجهات قوية لحسم بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

تستضيف صالة جامعة عين شمس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً مواجهة مرتقبة بين هليوليدو وهليوبوليس، وفي التوقيت ذاته يحتضن المركز الأوليمبي بالمعادي لقاء وادي دجلة والعبور.

ويلتقي دلفي مع المنيا على صالة بايونيز، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية تجمع طنطا والترسانة على صالة نادي طنطا.

وعلى صعيد التنظيم، حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على وضع مجموعة من الضوابط والاحتياطات الواجبة لضمان خروج المباريات بالشكل اللائق فنيًا وتنظيميًا، وفي مقدمتها إلزام الأندية صاحبة الأرض بتوفير سيارة إسعاف مجهزة خلال جميع المباريات التي تُقام على ملاعبها.

وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الأكواد الطبية على جميع اللاعبين وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، مع التأكيد على أن النادي المضيف مسؤول مسؤولية كاملة عن إخطار الجهات الأمنية المختصة لتأمين المباراة، بما يضمن سلامة جميع عناصر اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية وجماهيرة.

وأكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة يولي أهمية كبيرة لسلامة اللاعبين وانتظام المسابقة، قائلاً: "نحرص في مجلس الإدارة على تطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة داخل جميع المسابقات، وكأس مصر بطولة عريقة تمثل قيمة فنية كبيرة، ومن ثم كان من الضروري التشديد على الإجراءات الطبية والتنظيمية حفاظًا على سلامة الجميع وضمان تكافؤ الفرص بين الأندية."

وأضاف قمر أن الاتحاد لن يتهاون في تطبيق اللوائح، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لكل تفاصيل التنظيم داخل الصالات، بما يواكب تطور اللعبة ويعكس الصورة الحضارية للكرة الطائرة المصرية.

وتتواصل منافسات البطولة وسط طموحات كبيرة من الأندية للذهاب بعيدًا في مشوار الكأس، في موسم يتوقع أن يكون حافلًا بالمفاجآت والإثارة.

كأس مصر كأس مصر للرجال عين شمس هليوليد وهليوبوليس الكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

جولة وزير النقل

وزير النقل يتفقد ورش عربات جبل الزيتون بالإسكندرية | صور

السمبوسة

طريقة عمل السمبوسة بالفرن.. اترحمي من طرطشة الزيت

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والموجة 28 لإزالة التعديات على رأس الأولويات

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد