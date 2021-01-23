ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ألمانيا تتقدم على البرازيل 16-12 فى الشوط الأول بـ مونديال اليد

السبت 23/يناير/2021 - 10:32 م
ألمانيا تتقدم على
ألمانيا تتقدم على البرازيل في الشوط الأول
Advertisements
حسام الحارتي
تقدم المنتخب الألمانى لكرة اليد على نظيره البرازيلى بنتيجة 16 -12  فى شوط المباراة الأول ضمن الجوله الثانية من مباريات الدور الرئيسى ، لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

المانيا تخوض المباراة وفى جعبتها نقطتين، أما البرازيل فلها نقطة واحده فقط ، وفقد الثنائي حظوظهما فى التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراتهما اليوم أو مباراتهم المقبله ضمن الجولة الثالثة والأخيرة وحسم منتخبا المجر وإسبانيا بطاقتى التأهل عن هذه المجموعة التى يتصدرها التوربينى المجرى برصيد 8 نقاط يليه الماتادور الإسبانى برصيد 7 نقاط ثم بولندا 4 نقاط ، وألمانيا نقطتين ، والبرازيل نقطة، وأوروجواى بدون رصيد من النقاط. 

افتقر الشوط للأداء الممتع واعتمد الألمان على خبراتهم فى حسم نتيجة الشوط لصالحهم، أما البرازيلون فقد اعتمدوا على اللعب الاستعراضى وفشلوا فى مواجهة جدية وقوة منافسهم.

وتخوض المانيا يوم الاثنين المقبل مباراتها الثالثة فى الدور الرئيسى أمام بولندا ، بينما تخوض البرازيل ثالث لقاءاتها أمام أوروجواى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد .. بولندا تهزم البرازيل 13/11 فى الشوط الأول

مونديال اليد: اكتمال عقد المتأهلين للدور الرئيسي بصعود البحرين وبولندا والبرازيل واليابان

مونديال اليد.. بولندا تتقدم على أوروجواي في الشوط الأول

مونديال اليد.. بولندا تكتسح أوروجواي 30 - 16

مونديال اليد .. المنتخب المجري يفوز على البرازيل في الدور الرئيسي

الماكينات الألمانية تتعطل أمام سرعات الماتادور الإسباني بمونديال اليد

ترشيحاتنا

مصير امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر.. وموعد انتهاء الإجازة

برافو.. خالد الغندور يعلق على تعادل الزمالك وأسوان.. شاهد

ترتيب الدورى .. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا والجونة ثالثا

ضيعتني حية وميتة.. تفاصيل تهشيم زوج رأس زوجته في سوهاج

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

أخبار النادي الأهلي: العودة لصدارة الدوري.. وصرف 60 مليون جنيه قبل مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه