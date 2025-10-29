قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
خالد مرتجي:أناشد المسئولين بعودة الجمهور للمدرجات بكامل العدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية في اللغة الفرنسية

خلال زيارته لمدرسة النيل المصرية .. مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية فى اللغة الفرنسية
خلال زيارته لمدرسة النيل المصرية .. مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية فى اللغة الفرنسية
إيهاب عمر

كرم محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة الحاصين على شهادة  "DELF-A1 " الدولية فى اللغة الفرنسية، وذلك خلال زيارته اليوم للمدرسة ومشاركته قيادات وطلاب المدرسة الاحتفال بتكريم طلابها فى إطار الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  .

جاء ذلك بحضور أحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية و الدكتور عماد العجان مدير إدارة مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة وعادل مسعود مساعد مدير المدرسة و علي أبو زيد تمام موجه عام اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم و نرمين عطا عشم موجه أول اللغة الفرنسية بالمديرية و محمد عبد التواب موجه اللغة الفرنسية بإدارة الفتح التعليمية.

تكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية


حيث بدأت فعاليات حفل التكريم بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع الى ايات من القران الكريم ثم مشاهدة بعض العروض الفنية باللغة الفرنسية لطلاب المدرسة وعرض بفقرات عروض رياضية لبعض الاطفال ثم تكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية وتسليمهم شهادات التقدير .


كما قدم مدير مدرسة النيل المصرية الدولية الدرع التذكارى لوكيل وزارة التربية والتعليم ثم تم تكريم موجهى اللغة الفرنسية  ومدير المدرسة والمشرفين على الطلاب المكرمين تقديرا لجهودهم فى دعم الأنشطة والمسابقات الخاصة باللغة الفرنسية .
وعبر وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال كلمته - عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية وتكريم ابنائنا الطلاب المتميزين فى اللغة الفرنسية مقدما التهنئة للطلاب المكرمين وحثهم على الجد والاجتهاد والمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة فى اللغة الفرنسية باعتبارها لغة دولية مشيدا بمستوى الطلاب وتميزهم فى اللغة الفرنسية مهاراتها .
كما وجه وكيل الوزارة الشكر لموجهى اللغة الفرنسية وقيادات المدرسة ومعلمى اللغة الفرنسية لتشجيعهم للطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الشهادات الدولية مؤكدا أن مدارس النيل المصرية هى إضافة لقطاع التعليم بالمحافظة لتواكب التطور التكنولوجى فى قطاع التعليم العالمى وتقديم خدمات تعليمية افضل لأبنائنا الطلاب .


وفى ختام الاحتفالية وجه الدكتور عماد العجان مدير مدارس النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة الشكر لوكيل الوزارة لدعمه المتواصل لفعاليات وأنشطة المدرسة وزياراته المتعددة للمدرسة واشادته بمستوى الطلاب والأنشطة المدرسية بها ناقلا تحيات وتقدير دكتورة أمانى الفار المدير التنفيذى لشركة مصر للإدارة التعليمية لكافة القيادات الحضور على دعمهم كافة الأنشطة والعملية التعليمية بمدارس النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة .

أسيوط مدرسة النيل المصرية الدولية مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط شهادة DELF A1 الدولية اللغة الفرنسية وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

سفير تركيا لدى مصر: المتحف المصري الكبير تجسيد حي لعظمة التاريخ المصري

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي

قافلة زاد العزة

الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 61 حاملة 9200 طن مساعدات غذائية ومياه للشرب إلى غزة

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد