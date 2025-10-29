مدير تعليم أسيوط يكرم الطلاب الحاصلين على شهادة "DELF-A1 " الدولية في اللغة الفرنسية

كرم محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة الحاصين على شهادة "DELF-A1 " الدولية فى اللغة الفرنسية، وذلك خلال زيارته اليوم للمدرسة ومشاركته قيادات وطلاب المدرسة الاحتفال بتكريم طلابها فى إطار الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

جاء ذلك بحضور أحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية و الدكتور عماد العجان مدير إدارة مدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة وعادل مسعود مساعد مدير المدرسة و علي أبو زيد تمام موجه عام اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم و نرمين عطا عشم موجه أول اللغة الفرنسية بالمديرية و محمد عبد التواب موجه اللغة الفرنسية بإدارة الفتح التعليمية.

تكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية



حيث بدأت فعاليات حفل التكريم بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم الاستماع الى ايات من القران الكريم ثم مشاهدة بعض العروض الفنية باللغة الفرنسية لطلاب المدرسة وعرض بفقرات عروض رياضية لبعض الاطفال ثم تكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة الدولية وتسليمهم شهادات التقدير .



كما قدم مدير مدرسة النيل المصرية الدولية الدرع التذكارى لوكيل وزارة التربية والتعليم ثم تم تكريم موجهى اللغة الفرنسية ومدير المدرسة والمشرفين على الطلاب المكرمين تقديرا لجهودهم فى دعم الأنشطة والمسابقات الخاصة باللغة الفرنسية .

وعبر وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال كلمته - عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية وتكريم ابنائنا الطلاب المتميزين فى اللغة الفرنسية مقدما التهنئة للطلاب المكرمين وحثهم على الجد والاجتهاد والمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة فى اللغة الفرنسية باعتبارها لغة دولية مشيدا بمستوى الطلاب وتميزهم فى اللغة الفرنسية مهاراتها .

كما وجه وكيل الوزارة الشكر لموجهى اللغة الفرنسية وقيادات المدرسة ومعلمى اللغة الفرنسية لتشجيعهم للطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الشهادات الدولية مؤكدا أن مدارس النيل المصرية هى إضافة لقطاع التعليم بالمحافظة لتواكب التطور التكنولوجى فى قطاع التعليم العالمى وتقديم خدمات تعليمية افضل لأبنائنا الطلاب .



وفى ختام الاحتفالية وجه الدكتور عماد العجان مدير مدارس النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة الشكر لوكيل الوزارة لدعمه المتواصل لفعاليات وأنشطة المدرسة وزياراته المتعددة للمدرسة واشادته بمستوى الطلاب والأنشطة المدرسية بها ناقلا تحيات وتقدير دكتورة أمانى الفار المدير التنفيذى لشركة مصر للإدارة التعليمية لكافة القيادات الحضور على دعمهم كافة الأنشطة والعملية التعليمية بمدارس النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة .