40 مكان..الصحة تكشف عن تفاصيل خطة تلقي لقاح كورونا ..فيديو

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث ،ان وزارة الصحة ستعلن غدا في مؤتمر صحفي تفاصيل التطعيم بلقاح كورونا مؤكدة أن هناك 40 مكان لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية .

وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، ان هناك خطوات سنعمل عليها

في

التلقيح حسب الاولوية مشيرة إلى ان مصر تعاقدت مع جميع الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا مؤكدة أنه غدا سيتلقى

في مستشفى أبو خليفة للعزل اللقاح ضد كورونا .