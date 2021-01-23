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40 مكان..الصحة تكشف عن تفاصيل خطة تلقي لقاح كورونا ..فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 10:48 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري
قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث ،ان وزارة الصحة ستعلن غدا في مؤتمر صحفي تفاصيل التطعيم بلقاح كورونا مؤكدة أن هناك 40 مكان لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية .

وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، ان هناك خطوات سنعمل عليها للبدء في التلقيح ويتم التلقيح حسب الاولوية مشيرة إلى ان مصر تعاقدت مع جميع الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا مؤكدة أنه غدا سيتلقى الأطباء في مستشفى أبو خليفة للعزل اللقاح ضد كورونا .

وأوضحت نهى عاصم ،أن مصر ستحصل  على دفعات إضافية من لقاح كورونا خلال الاسابيع المقبلة ولا يتم تلقيح احد اجباريا ولكن الحصول علي اللقاح اختيار من قبل المواطنين و الاطقم الطبية.

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