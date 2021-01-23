مستشفى النجوم .. تدهور صحة محمد الصغير حما أحمد السقا.. حفيدة فريد الأطرش تعانى من مرض نادر





وفى التقرير التالى نرصد بارز النجوم الذين تعرضوا الى الاصابة بامراض مختلفة.





أشرف مصيلحى





كشفت المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان اشرف مصيلحى الذى تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها الى المستشفى.





وقالت منال الصيفى لـ "صدى البلد": ان زوجى بحالة جيدة حاليا وخرج من المستشفى بعد ان اجرى عمليه عبارة عن كيس مائى فى فقرة من فقرات الرقبة.





واضافت : ما قيل عن ازمة صحية قوية وخطيرة غير صحيح وهو بحالة جيدة وخرج من المستشفى وموجود حاليا فى منزله.









ويتلقى ردود الأفعال عن دوره في مسلسل "جمال الحريم"، والمعروض حاليا على شاشة قناة DMC، خصوصا و "مصيلحي" يقدم دورا جديدا ومختلفا لم يقدمه من قبل، ويمثل قوى الشر في المسلسل.









مسلسل "جمال الحريم" تدور أحداثه في إطار من الرعب ومأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل دور شخص يعاني عددا من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه فتحي الذي يجسده الفنان "محمد صلاح"، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





المسلسل من بطوله نور اللبنانيه ، خالد سليم ، دينا فؤاد ، حازم سمير ، اسلام جمال ، صلاح عبدالله . وتأليف سوسن عامر و إخراج منال الصيفي و من إنتاج سينرجي .





حفيدة فريد الاطرش :





أثارت الفنانة السورية مروة الاطرش حفيدة فريد الاطرش واسمهان حالة من الجدل الواسع بسبب بكائها على الهواء بعد إعلانها عن اصابتها بمرض نادر منعها من الحب والزواج.





وكشفت مروة الاطرش فى لقاء مع المذيعة السورية رابعة الزيات ببرنامج دراما تريند عن أن الدكتور منعها من ممارسة الرياضة وحمل الأوزان الثقيلة والتعب بسبب اصابتها بمرض اسمه "التصلب اللويحى"الذى تسبب فى بعض الازمات العامة بالجسم.





وقالت مروة : منعت من قبل الطبيب عن المشي كثيرا، والعصبية والفرح وجميع أنواع الانفعالات، إضافة للحب والزواج.





وقالت الأطرش: "أول شي قالوا الدكتور لبابا بنتك بتحب حدا وفي علاقة مع شخص، فقلوا أكيد لأن بنتي كتير محبة".





وتابعت أن الدكتور قال لوالدها: لا تخليها تتزوج، مضيفة: تصورى هو المرض واصل لمكان يمنعنك من كل الانفعالات".





محمد فريد





كشف الفنان محمد فريد، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، كما تردد فى الساعات القليلة الماضية، بسبب نشر صورة له، ويبدو عليه علامات التعب والمرض.





وقال فريد، لـ "صدى البلد"، إن كل ما يتردد ليس له اساس من الصحة، وانه بحالة جيدة، ويتلزم المنزل، ولم يتعرض للاصابة باى مرض كما قيل.





واضاف فريد : الصورة المنتشرة حاليا، هى من أحد الاعمال السينمائية التى قدمها فى الفترة الاخيرة، وتحديدا الفيلم القصير "حار جاف صيفا"، والذى شاركه فى بطولته ناهد السباعي.





يذكر ان الفنان محمد فريد احد النجوم الذين قدموا عددا من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن، فعلى الرغم من ظهوره فى ادوار ثانوية؛ إلا أنه برز فى أدوار الكوميديا.





محمد الصغير





كشفت الإعلامية مها الصغير عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير موضحة أنه لا يزال مريضا للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام" .





وعلقت مها على الصورة قائلة " محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكه العلايلي ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.





اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته ".

تعرض عدد من النجوم فى الايام الاخيرة الى وعكات صحية مختلفة وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.