على السوشيال ميديا.. مواطن بالبحيرة يبحث عن صاحب مبلغ مالي كبير

"اللي يجيب مواصفاته أنا تحت أمره".. بهذه الجملة بدأ أحد المواطنين بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، بالبحث عن صاحب مبلغ مالي كبير، وجده أسفل أحد الكباري، داخل كيس أسود،؛ ليرده إليه.





وقام هذا المواطن بالبحث عن صاحب الأموال على السوشيال ميديا ، من خلال إحدى أشهر صفحات محافظة البحيرة ، دون ذكر أي تفاصيل عن المبلغ المالي الكبير، كما هو موضح بالصورة.





وكشف المواطن ، أنه "لقي في الكيس ورقة مكتوب عليها "الله يشفيك يا ابني"؛ ليواصل البحث على صاحب المال في أقرب وقت، بسبب مرض نجله ، وتسليم المبلغ له".





ولاقى المواطن إشادات بالغة من متابعي الصفحة، الذين طالبوا بتكريمه ، بعد التوصل لصاحب المبلغ المالي، أو تسليمه للشرطة.





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