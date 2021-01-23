جنازة جماعية لـ 6 من أفراد أسرة مسيحية ضحايا منزل المحلة المنهار.. صور

شهدت كنيسة الشهيدة دميانه بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم اقامة صلوات تجنيز جماعية لاسره مسيحية من ضحايا المنزل المنهار ضمت كلا من : "مارى وديع غطاس" 45 سنة و"جوفانة وديع غطاس" 8 سنوات و"ايزيس نصيف" 80 عاما ووائل جميل صليب 35 عاما ونادية شنودة 55 عاما وندا ماجد صليب 13عاما الذين توفوا اثر انهيار منزل بمنطقة ابو راضى.





ترأس الأنبا كارس أسقف عام المحلة الكبري للأقباط الأرثوذك جنازة ضحايا انهيار منزل.





وقالت الكنيسة في بيان لها إن صلاة الجنازة أقيمت بحضور عدد من الكهنة وأعداد كبيرة مسلمين وأقباط من أهالي المحلة والقرى المجاورة .

من جانبه أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر الماديـة , وصرف المبالغ المالية وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالإغاثة رقم 86 لسنه 2019 الصادر في هذا الشأن ، من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بواقع : 10000 جنيه لرب الأسرة المتوفي ، 5000 جنيه للمتوفي ، 2000 جنيه للمصاب وإعاشة لكل فرد لمدة 5 أيام بواقع 1250 لكل فرد.





كانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت صباح اليوم السبت 23 يناير 2021 بلاغًا بانهيار أحد المنازل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة الكبرى في تمام الساعة 11:22 صباحًا.





وانتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى موقع الحادث ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى للتعاون مع رجال الحماية المدنية في رفع أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق.





ووجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.





وتابع المحافظ قيام رجال الحماية المدنية بأعمال انتشال الضحايا والمصابين والتي أسفرت عن انتشال جثث 6 ضحايا و 2 مصابين وتم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى لحين مباشرة النيابة لأعمالها، موجهًا بفصل جميع المرافق لحين الانتهاء من رفع الأنقاض ، والدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حمايةً لأرواح المواطنين.





وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة وعرض تقريرها خلال 48 ساعة.





وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحلة الكبرى لتقديم كافة سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع : 1000 جنيه لكل فرد و 15 ألف جنيه لكل أسرة ومساعدات طبية وعينيه ( بطاطين / مراتب / مواد غذائية / مواد تطهير / الإسعافات اللازمة)





وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.



