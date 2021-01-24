القبض على أكبر تاجر مخدرات في آسيا

ألقت الشرطة الهولندية القبض على زعيم مخدرات آسيوي، تم تشبيهه بزعيم المخدرات المكسيكي "إل تشابو" يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تدعي الشرطة الهولندية أن "تسي تشي لوب"، وهو مواطن كندي، صيني المولد، يدير عصابة مخدرات آسيوية تصل أرباحها 70 مليار دولار في السنة.

وقال قائد فريق التحقيق الهولندي توماس إيلينج إنه من المتوقع أن يتم تسليم لوب إلى آسيا بعد اعتقاله في مطار شيفول بأمستردام.

وأضاف المحقق أيلينج أن "لوب كان بالفعل على قائمة المطلوبين" وأنه "اعتقل بناء على معلومات استخبارية" تلقاها.





وانتقل لوب ، من تورنتو كندا ، بين ماكاو وهونج كونج وتايوان في السنوات الأخيرة، في محاولة للهروب من السلطات.