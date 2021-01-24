رضا البلتاجي: حكم مباراة أسوان خاف يحسب ركلة جزاء للزمالك

قال رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، إن نادي سموحة السكندري استحق هدفا خلال مباراته أمام بيراميدز، في المباراة التي جرت، أول أمس الجمعة.





وأضاف رضا البلتاجي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة أسوان، والحكم أخطأ في هذا القرار، رغم أنه كان على مقربة من اللعبة، وشاهد إعاقة اللاعب إمام عاشور عن قرب.





ويرجح رضا البلتاجي، أن الحكم لم يحتسب الكرة ركلة جزاء للزمالك، خوفا من التعرض للانتقادات خاصة، وأنه لم يحتسب كرة شبيهة بها لمهاجم أسوان مع مطلع الشوط الثاني بالمباراة.



