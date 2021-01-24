منخفض جوي واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة الشبورة الكثيفة وحالة الضباب انخفضت مقارنة بالأيام الماضية.





وكشفت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الطقس بداية من الأربعاء القادم الطقس سيشهد تقلبات جوية ونشاط للرياح نظرأ لوجود منخفض جوى ويتمركز على البحر المتوسط ويحمل رياح جنوبية غربية وفرص أمطار على السواحل الشمالية واضطراب الملاحة البحرية .





وأوضحت أن الطقس يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم الأحد 20 درجة مئوية مقارنة والصغري 9 درجات.





ولفتت إلى أن هذا العام هو الأكثر دفئا مقارنة بالأعوام الماضية ولم نشهد حالات قوية لسقوط أمطار فى محافظة القاهرة باستثناء الإسكندرية، مطروح ، رشيد وبلطيم.





وتابعت أن الأماكن الصحراوية تنخفض فيها درجات الحرارة خاصة فى ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر ولكن مع سطوع الشمس يزيد الشعور بالدفء.









ولفتت إلى أن حالة الرياح المثيرة للأتربة تقل معه الطرق الأفقية، السريعة والصحراوية لذا يتجنب القيادة بهدوء.