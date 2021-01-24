ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض تؤيد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 متهما إخوانيا في أحداث عنف دمياط

الأحد 24/يناير/2021 - 08:36 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض بتأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهما وبراءة 5 آخرين وإلغاء عقوبة الغرامة 500 جنيه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث عنف دمياط. 

كانت محكمة جنايات دمياط قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهمًا، وغرامة 500 جنيه لكل منهما ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم: «الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة 

كانت قوات مباحث مركز دمياط بإشراف اللواء سيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، ألقت القبض على المتهمين في حملة أمنية مكبرة بقرية البصارطة إحدى معاقل جماعة الإخوان المحظورة وبحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف و20 شمروخًا ومن علامات رابعة ولافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور