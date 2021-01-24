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منوعات

سيدة تطعن زوجها بسبب صورة مع فتاة.. واكتشفت الصدمة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اشتعلت نيران الغيرة المتوحشة في قلب زوجة، فلم تجد أمامها سوى أن تطعن زوجها عدة مرات بعد أن ظنت أنه خدعها وأنه على علاقة بسيدة أخرى.

أقدمت الزوجة على طعن زوجها بعد أن وجدت صورا له مع  امرأة أخرى، ولكن الصدمة الحقيقية أن الصور كانت للزوجة نفسها وليست لسيدة أخرى، وتوضح الشرطة أن الزوجة رأت صورًا للزوج مع امرأة أخرى، لكن تبين أنها صورة لها التقطت منذ سنوات قبل أن يزداد وزنها، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
 
وألقت السلطات ببلدية "كاجيمي" في المكسيك القبض على الزوجة والتي تدعى "ليونورا إن"، لإصابتها زوجها "جوان" بسكين بعد اكتشافها عدة صور بهاتفه المحمول.

حاول الزوج أخذ السكين منها، وتوضيح لها بأن الصور كانت لهما عندما كانا أكثر شبابًا ونحافة، ولكنها عاودت لأخذ السكين وطعنته عدة طعنات متفرقة في جسده.

كان ذلك العراك بين الزوجين على مسمع من الجيران الذين طلبوا الشرطة على الفور بعد سماعهم أصوات صراخ وشجار، واحتجزت الشرطة الزوجة، بينما  تم نقل الزوج إلى  المستشفى ويتلقى العلاج إثر الطعنات الخطيرة التي  اخترقت جسده. 
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