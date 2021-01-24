حملة مكبرة لرفع الإعلانات والملصقات غير المرخصة بحي ثان الزقازيق

أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق ، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بشأن المتابعة المستمرة لإزالة الإعلانات والملصقات غير المرخصة والمخالفة بنطاق حى ثان الزقازيق فقد تم شن حملة مكبرة للمرور علي مختلف الشوارع بنطاق الحي.

وأضافت ثناء فوزى رئيس حى ثان الزقازيق، أنها قامت بالتنسيق مع مسؤول الاعلانات بالحى الإدارات المعاونة وتم رفع الإعلانات غير المرخصة والمخالفة بمنطقة فلل الجامعة وشارع وادى النيل ولاتزال الأعمال مستمرة على مدار اليوم.

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وعلي جانب آخر، قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، حملة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير الممنوحة لها ، ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والكافيتريات والمطاعم بمواعيد الغلق المحددة ونسبة الإشغال المقررة ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا ، وكذلك متابعة أعمال النوبتجية المسائية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأت الحملة بتفقد شوارع طلبة عويضة والغشام وأحمد إسماعيل أسفرت عن ضبط 16 توك توك غير مرخص ومخالف لخط السير الممنوح له ، والتحفظ على 2 عربة (كارو) و2 (تروسيكل) يقوم أصحابها بالنبش في صناديق القمامة وبعثرتها في الطريق العام ، مما يؤدي إلى تناثرها وتشويه المكان ، ليأمر المحافظ بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدينة ، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.





وتابع "غراب"، مع المهندسة سلوي صبحي مديرة مديرية الإسكان بالشرقية أعمال إنشاء برج إداري ومول تجارى متعدد الطوابق وجراج بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمُقام على مساحة 1047م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه ، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء البرج الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بالمشروع مع مراعاة الدقة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حرصًا على صحة وسلامة العاملين.