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أخبار البلد

فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما والملاهي والبرقيات والترانك لدعم الجمعيات الأهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إضافة رسوم إضافية المنصوص عليها في المادة 2 مكرر في القانون رقم 63 لسنة 1942 اعتبارًا من ديسمبر 2020.


وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.

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