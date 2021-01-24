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أخبار البلد

وزير الدفاع مهنئا وزير الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
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محمد إبراهيم
بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2021.

وجاء في نص البرقية: "السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يطيب لى أن أهنئكم ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للملحمة الوطنية الخالدة لرجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 بمدينة الإسماعيلية وصمودهم بكل شجاعة أمام قوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن".

وتابع: "وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يهنئونكم ورجال الشرطة البواسل ويؤكدون اعتزازهم بالدور الوطنى العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة الذى جسد عظمة شعب مصر العظيم بكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والكرامة".

واختتم:"حفظ الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دومًا بنصره وكل عام وأنتم بخير ".

 كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة .
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