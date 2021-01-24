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أخبار العالم

صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:36 م
الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد يصدر أمرا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا ل
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دعاء أبوهشيمة
أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأحد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسًا لمجلس الوزراء، وإعادة تكليفه باختيار الوزراء. 

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا، "جاء في الأمر الأميري ما يلي: "أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 18 يناير 2021 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

مادة أولى: يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

 مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا،وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي وقت سابق، اعلن الديوان الأميري الكويتي،  قبول الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وذكر الديوان الأميري أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء، وجميع أعضاء وزارته، بتسيير الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

كان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد تقدم الأربعاء الماضي رسميا باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، في أعقاب تقدم 3 من نواب المجلس باستجواب إلى رئيس الحكومة، مدعوما بتأييد 38 نائبا.

والتقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، الثلاثاء الماضي، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

كما استقبل أمير الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. 
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