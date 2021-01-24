روتارى بني سويف ميدوم فى زيارة لمؤسسة ازرع شجرة بالقاهرة

زار أعضاء نادي روتاري بني سويف "ميدوم" ، برئاسة الدكتور محروس عبداللطيف وأعضاء النادي مؤسسة ازرع شجرة اليوم بالقاهرة وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين النادي والمؤسسة برئاسة نبيل محروس.

وقال الدكتور محروس عبد اللطيف رئيس نادي الروتاري ببني سويف، إن الوفد قام بجو لة داخل المؤسسة الخضراء للتعرف على مشروعات تدوير القمامة والفيرمى كمبوست والمناحل وتربية الحمام والرومى والمشتل داخل المؤسسة الخضراء.

وعلى هامش الزيارة تم توقيع بروتوكول التعاون مع روتارى بنى سويف ميدوم وتبادل الأعلام والشهادات والتقاط الصور التذكارية.

من ناحيته قال نبيل محروس رئيس مجلس الأمناء، إن فريق المؤسسة قام بإزالة ورفع أكبر مقلب قمامة فى المنطقة مجاور لأحد المستشفيات الكبري بوسط القاهرة ، ووصل إلى ١٣٠ طنا على مدار تسعون يوما ثم زراعة هذا الهرم الأخضر وبعد نجاح التجربة الرائدة لتصير مركز إشعاع وتبصر بأن "الزبالة" ليست محنة بل منحة تدر أموالا وتفتح بيوتا.

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من جانب آخر تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تقرير اليوم عن جهود الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ومسئولي الملفات الهامة، والتي تشمل الخدمات المقدمة للمواطنين والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة.





كما تتابع الوحدات المحلية الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي و الطرق والكهرباء ، والمتابعة الميدانية مع اللجان المشكلة لحصر احتياجات قرى حياة كريمة المدرجة في المرحلة الأولى بمركزي ناصر وببا ، وكذا الموقف الحالي بملف التصالح وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح.