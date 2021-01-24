بعد قرار الأعلى للجامعات.. خبير تعليمي يقدم نصائح للطلاب استعدادًا للاختبارات

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التعليمى بجامعة عين شمس، إنه على جميع الطلاب الإستعداد لبدء الاختبارات، وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات بإعلان جداول الإختبارات أول شهر فبراير على أن تبدأ الاختبارات في 20 فبراير بالجامعات وذلك وسط الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على الطلاب

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وأوضح "شوقي" خلال تصريحاتة لـ موقع صدى البلد ، أن تلك الفترة هامة جدًا للطلاب من حيث مراجعة المقررات الدراسية، ومذاكرة المواد التي لم يتم مراجعتها ، لافتًا الى أهمية عدد ساعات المذاكرة بالنسبة للطلاب حسب القدرة الاستيعابية والتي تختلف من طالب لآخر.

وأشار الخبير التعليمي الي أهمية البعد عن السوشيال ميديا في تلك الفترة حتي لا يتعرض الطالب للتشتيت الذهني، مؤكدًا على توفير جامعة عين شمس لكل متطلبات الطلاب لمساعدتهم في فهم المقررات الدراسية من خلال "الفيديو" و"البدي إيف" والتواصل عبر "السوشيال ميديا".

وتابع أن مراجعة المقررات الدراسية لا تقل عن أربعة مرات قبل دخول الاختبارات، مشددًا على أهمية التركيز على المعلومات التي تتوفر من بين السطور للإستعداد للاختبارات المتعددة من الاختيار.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان ، عوافق لى تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية ، حيث يستهدف من دراسة هذا المقرر ، رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الإنسان -الشفافية ومكافحة الفساد)

وشدّد المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.