ما تأثير الكاتشب على الصحة .. إليك الفوائد والاضرار

يعد الكاتشب من أشهر انواع الصلصات على مستوى العالم ويستخدم عادة بجانب الأطعمة اللذيذة والسريعة مثل البطاطس المقلية أو البرجر والبيتزا.





ويحتوي هذا الطعام الشعبي على مكونات أخرى بالإضافة إلى تركيز الطماطم العالى ، بما في ذلك الخل والملح والتوابل وحتى شراب الذرة عالي الفركتوز.





قد يكون الكاتشب مصدرًا مضافًا للسكر والصوديوم ، ولكن نظرًا لأنه لا يتم استهلاكه بكميات كبيرة عادة ، يمكن تضمينه في نظام غذائي صحي.





واليكم ابرز المعلومات الغذائية والصحية عن الكاتشب وفقا لما أورده موقع " verywellfit " .





حقائق غذائية عن الكاتشب

يتم توفير المعلومات الغذائية التالية من قبل وزارة الزراعة الأمريكية لملعقة واحدة (15 جرام) من كاتسوب الطماطم.





السعرات الحرارية : 15

الدهون : 0.02 جرام

صوديوم : 136 ملغ

الكربوهيدرات : 4.1 جرام

الألياف : 0.05 جرام

السكريات : 3.2 جرام

البروتين : 0.16 جرام





الكربوهيدرات

توفر الحصة النموذجية من الكاتشب 15 سعرًا حراريًا فقط وتحتوي على ما يزيد قليلًا عن 4 جرامات من الكربوهيدرات، تأتي معظم الكربوهيدرات من السكر الذي يحتوي على ألياف أقل بكثير من الجرام، إذا كنت تستهلك علبة كاتشب نموذجية ، فستستهلك حصة أصغر ، 10 جرامات فقط ، لذلك ستستهلك سعرات حرارية وكربوهيدرات وسكر أقل.





هناك بعض أصناف الكاتشب التي لا تحتوي على مواد تحلية مضافة. من المحتمل أن تحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات، على سبيل المثال ، توفر علامة تجارية واحدة غير محلاة (Primal Kitchen) 10 سعرات حرارية و 2 جرام من الكربوهيدرات و 1 جرام من الكربوهيدرات.





يبلغ الحمل المقدّر لنسبة السكر في الدم من حصة واحدة من الكاتشب 2 ملعقة كبيرة ، مما يجعله غذاء منخفض نسبة السكر في الدم. يأخذ الحمل الجلايسيمي حجم الحصة في الاعتبار عند تقدير تأثير الطعام على مستويات السكر في الدم.





الدهون

الكاتشب قليل الدسم ، حيث يوفر 0.02 جرام فقط لكل حصة.





بروتين

الكاتشب منخفض أيضًا في البروتين حيث يحتوي على 0.16 جرام فقط في كل ملعقة طعام واحدة.









الفيتامينات و المعادن

لأن الكاتشب يستهلك بكميات صغيرة ، فهو ليس مصدرًا جيدًا للمغذيات الدقيقة. المكون الرئيسي ، الطماطم ، غني بفيتامين ج وفيتامين أ ويمكن أن يكون أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ك والبوتاسيوم والمنغنيز (اعتمادًا على الكمية المستهلكة). لكن من غير المحتمل أن تستهلك ما يكفي من الكاتشب للحصول على مستويات كبيرة من أي من هذه العناصر الغذائية.









الفوائد الصحية

من غير المحتمل أن يكون للأطعمة مثل الكاتشب التي تستهلك بكميات صغيرة جدًا تأثير كبير على صحتك.









يمكن أن يوفر تضمين الطماطم في نظامك الغذائي فوائد لأنها تحتوي على الليكوبين ومركبات أخرى ذات إمكانات مضادة للأكسدة، لكن من غير المحتمل أن تأكل ما يكفي من الكاتشب للحصول على هذه الفوائد.





ومع ذلك ، هناك بعض المصادر التي تعزز الفوائد الصحية للكاتشب. قد يكون من المفيد فحص الادعاءات والعلم وراءها، في كثير من الحالات ، لا تدعم الدراسات المذكورة الفوائد الصحية للكاتشب.





تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا

فحصت دراسة نُشرت في عام 2010 العلاقة بين المنتجات الغذائية القائمة على الطماطم وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا. اقترح الباحثون أن المنتجات القائمة على الطماطم تحتوي على مواد كيميائية نباتية مضادة للسرطان يمكن أن يكون لها تأثير على مستويات الخطر لدى الرجال. واقترحوا إنتاج منتجات غذائية جديدة تعتمد على الطماطم ، تُعرف أيضًا باسم الأطعمة الوظيفية ، والتي تم تصميمها خصيصًا لاستهداف تسرطن البروستات.





بينما استشهدت بعض المصادر بهذه الدراسة على أنها فائدة صحية للصلصة ، لم يتم ذكر البهارات في الدراسة ، باستثناء القول بأن الكاتشب وعصير الطماطم يشكلان حوالي 15٪ من إجمالي استهلاك المنتج المعتمد على الطماطم في الولايات المتحدة، لا تقترح أن تناول الكاتشب بكميات نموذجية له أي تأثير على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.





تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يرتبط اللايكوبين الموجود في الطماطم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. في الواقع ، تم ذكر دراسة معينة في تقرير حول الفوائد الصحية للصلصة.

تظهر الدراسة أن مكملات اللايكوبين يمكن أن تحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ولكن ليس في المتطوعين الأصحاء. ومع ذلك ، لم يدرس هؤلاء الباحثون تأثير الطماطم أو الأطعمة القائمة على الطماطم لذلك من غير الواضح ما إذا كان أولئك الذين يستهلكون الكاتشب بكميات نموذجية سيحصلون على هذه الفائدة أم لا.





تقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى

في نظرة عامة منشورة عن فوائد اللايكوبين ، لاحظ الباحثون أنه عند معالجة الطماطم النيئة باستخدام الحرارة ، مثل صنع عصير الطماطم أو معجون الطماطم أو الكاتشب ، يتحول اللايكوبين الطبيعي إلى شكل يسهل استخدامه بواسطة جسم الانسان.





يذكر مؤلفو الدراسة إمكانات مضادات الأكسدة القوية للليكوبين ولاحظوا أن اللايكوبين يستخدم أحيانًا من قبل عامة الناس للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان البروستاتا والثدي والرئة والمثانة والمبيض والقولون والبنكرياس. ﻿





لاحظ الباحثون أيضًا أن الكاتشب يحتوي على 9.9 - 13.44 ملليجرام من اللايكوبين لكل 100 جرام ، بينما تحتوي الطماطم الطازجة على 0.88-7.44 ملليجرام من اللايكوبين لكل 100 جرام. في حين أن هذا التباين قد يجعل الأمر يبدو كما لو أن الكاتشب يحتوي على المزيد من الليكوبين ، فمن المهم مراعاة الاستخدام المعتاد لكل طعام. ﻿





من غير المحتمل أن يستهلك شخص ما 100 جرام من الكاتشب. ملعقة كبيرة حوالي 15 جرام. يجب أن تستهلك ما يقرب من سبع حصص من الكاتشب للحصول على 100 جرام. حصة واحدة من الكاتشب ستوفر فقط حوالي 1.5 ملغ من اللايكوبين. ومع ذلك ، يمكن أن تزن حبة طماطم كاملة كبيرة 185 جرامًا أو أكثر،إذا كنت تستهلك سلطة طماطم تحتوي على 200 جرام من الطماطم الطازجة ، فستستفيد من 1.6 إلى 15 مجم من الليكوبين.





الحساسية

يجب على أي شخص لديه حساسية من الطماطم ألا يستهلك الكاتشب. أولئك الذين لديهم حساسية ذات صلة (بما في ذلك حساسية اللاتكس أو حساسية تجاه أعشاب معينة) قد يكون لديهم أيضًا رد فعل عند تناول الكاتشب، قد تشمل أعراض الحساسية الفموية حكة أو تورم في الفم والوجه والشفتين واللسان والحلق، قد تنطوي الحالات الشديدة على صعوبة في البلع أو التنفس.





الآثار السلبية

يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين توخي الحذر عند تناول الكاتشب، في حين أن العلامات التجارية لا تتضمن بالضرورة مكونات تحتوي على الغلوتين في منتجاتها ، إلا أن البهارات عرضة للتلوث المتبادل.





ما هي ماركات الكاتشب الآمنة عندما تكون خالية من الغلوتين؟