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حوادث

نشوب حريق بمزرعة قصب بسوهاج

الأحد 24/يناير/2021 - 02:04 م
حريق
حريق
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أنغام الجنايني
تبلغ لمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بنشوب حريق بمزرعة قصب بناحية بني حميل دائرة المركز.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من وحدة الحماية المدنية، مفاده نشوب حريق بقطعة أرض زراعية بناحية بني حميل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بقطعة ارض زراعية على مساحة ٣ قيراط مِلك المدعو "إيهاب الدين. ع. ه"، ٦٧ عامًا، مُزارع، ويقيم بناحية بني حميل، وبسؤاله رجح نشوبه إثر إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة.

تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت وحدة الحماية المدنية من اخماده.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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