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حوادث

الوطنية للانتخابات تهنئ رئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:11 م
عيد الشرطة
عيد الشرطة
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صدى البلد
بعثت الهيئة الوطنية للانتخابات برقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية  بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.

وتحل غدا  الذكرى 69 لأعياد الشرطة وتحول يوم 25 يناير إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام تخليدا لذكري موقعة الإسماعيلية التى وقعت في مدينة الإسماعيلية في 25 يناير، 1952 حيث رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية المحتلة، وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية المحتلة عن استشهاد 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا.
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