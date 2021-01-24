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أخبار العالم

قرار عاجل من سلطنة عمان بشأن إغلاق الحدود البرية

الأحد 24/يناير/2021 - 02:28 م
قرار عاجل من سلطنة
قرار عاجل من سلطنة عمان بشأن إغلاق الحدود البرية
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تمديد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع جديد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.

وأكدت اللجنة أنها تتابع وتقيم باستمرار "وضع الإصابات بهذا الفيروس في السلطنة، والزيادة الملحوظة التي أبرزتها إحصائيات الأيام الماضية في أعداد المصابين والمرقّدين في غرفة العناية المركزة وأجنحة المستشفيات، وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة من قبل  الجهات المختصّة، إضافة إلى المستجدّات على المستوى العالمي التي تشير  إلى استفحال الإصابة بالسلالات المختلفة لهذا الفيروس في العديد من دول  العالم، وستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع  العماني من الإصابة به".

وأعلنت وزارة الصحة العمانة، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 133044 إصابة والوفيات وصلت 1521 والمتعافين 126262 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.

وجدير بالذكر أن سلطنة عمان أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع. كما سبق وأعلنت، في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، اغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، لمدة أسبوع أيضا.

وفي الخامس من يناير، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التي رصدت لأول مرة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.
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