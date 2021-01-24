3579 حالة.. الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا خلال يوم

سجّلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفياة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3579 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 179117 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.





وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 277955 حالة.





وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 792 حالة.





‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4166 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 251484 حالة.