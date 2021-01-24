ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: مصر أول دولة في أفريقيا حصلت على لقاحات كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 02:41 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر أول دول في قارة أفريقيا حصلت على لقاحات كورونا وأيضًا هي الأولى في بدء حملة اللقاحات.


وأوضحت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا، أن المواطن فوق 65 عامًا له أن يتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة وسيتم تسجيله، وبمجرد تلقي شحنات تطعيم كبار السن سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة، وسيتم وضعه في "السيستم" الخاص في "النيوز بار" في القنوات لتسهيل دخول كبار السن.


وأضافت: "اللقاح كان متواجدا فى مصر منذ مدة بالفعل، ولكن حبذنا ضمان استئناف الشحنات أن نبدأ الحملة وهذا ما تم بالفعل"، لافتة إلى أن توريدات اللقاح معلنة، وسيتم خلال أيام تلقي مزيد من الشحنات وتوسع في الاحتياجات والأولويات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لماذا تستخدم مصر لقاح سينوفارم الصيني لعلاج كورونا؟

هالة زايد: وصول لقاح كورونا لحظة تاريخية.. ونستقبل شحنات أخرى خلال أيام.. فيديو

بعد استقبال أولى شحنات «سينوفارم».. وزيرة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. فيديو

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

بعد حصولنا على لقاح كورونا.. أحمد موسى: أعداء مصر يشككون في أي نجاح نحققه.. فيديو

استشاري مناعة تفجر مفاجأة جديدة بخصوص لقاح كورونا

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مفاجآت مجموعة الأهلي .. سيمبا التنزاني يتعاقد مع مدرب المريخ السوداني

تليفزيون إيران يتهم روحاني بتعاطي المخدرات.. تفاصيل

أنت عايز خناقة؟.. الجمهور يعرب عن استياءه من خالد الغندور بعد تصريحاته الأخيرة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة

رسالة عاجلة إلى بايدن تنذره من كارثة غير مسبوقة في سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور