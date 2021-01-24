وزيرة الصحة: مصر أول دولة في أفريقيا حصلت على لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر أول دول في قارة أفريقيا حصلت على لقاحات كورونا وأيضًا هي الأولى في بدء حملة اللقاحات.











وأوضحت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا، أن المواطن فوق 65 عامًا له أن يتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة وسيتم تسجيله، وبمجرد تلقي شحنات تطعيم كبار السن سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة، وسيتم وضعه في "السيستم" الخاص في "النيوز بار" في القنوات لتسهيل دخول كبار السن.











وأضافت: "اللقاح كان متواجدا فى مصر منذ مدة بالفعل، ولكن حبذنا ضمان استئناف الشحنات أن نبدأ الحملة وهذا ما تم بالفعل"، لافتة إلى أن توريدات اللقاح معلنة، وسيتم خلال أيام تلقي مزيد من الشحنات وتوسع في الاحتياجات والأولويات.