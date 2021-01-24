أطاح بـ ميسي وسواريز.. من هو فخر العرب الجديد في ملاعب أوروبا

متسللا إلى القمة وعابرا لأساطير عالمية في الدوري الإسباني تمكن المهاجم المغربي يوسف النصيري من انتزاع صدارة هدافي الليجا بعد ثلاثية في شباك قادش لصالح فريقه إشبيلية في المباراة التي جمعت الفريقين أمس.





المهاجم المغربي تمكن من حجز موقع ثابت في تشكيلة الفريق الأندلسي منذ بداية الموسم نظرا للحالة الفنية الفريدة التي ظهر بها مع الفريق والغزارة التهديفية التي حققها منذ بداية الموسم بـ 12 هدفا متفوقا على الارجنتيني ميسي والأوروجوياني لويس سواريز اللذين أحرزا 11 هدفا لكل منهما.





يوسف النصيري نجم منتخب المغرب، أسد أطلسي جديد في ملاعب أسبانيا خلفا لأسماء كبيرة عرفتها الملاعب الأسبانية وأشهرها مصطفى حاجي ونور الدين نايبت، ولاعب عربي جديد يحقق مجدا في الدوريات الأوروبية مع تألق لنجوم آخرين على رأسهم محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش وأشرف حكيمي ونصير مزراوي ورومان سايس والحارس ياسين بونو.





من هو يوسف النصيري





يوسف النصيري لاعب كرة قدم مغربي من مواليد 1 يونيو 1997 بدأ مشواره الاحترافي في فريق المغرب الفاسي ومنه شق الطريق نحو أوروبا من خلال نادي ملقا الأسباني منذ عام 2015 وحتى 2018 قبل ان ينتقل إلى نادي اشبيلية ويصبح نجمه وهدافه الاول ويحصل معه على بطولة الدوري الأوروبي عام 2019 -2020 ووصافة كأس السوبر الأوروبي لنفس العام.





أرقام يوسف النصيري





لعب يوسف النصيري مع نادي ملقا الأسباني 47 مباراة تمكن خلالها من إحراز 11 هدفا حيث لم يحالفه التوفيق بشكل كبير مع ملقا لينتقل بعد ذلك إلى نادي ليجانس ويحرز 15 هدفا في 53 مباراة خاضها مع الفريق.





بدأت نجومية يوسف النصيري من خلال شبيلية الاسباني الذي يلعب له حاليا حيث تفوق على نفسه وتمكن خلال الموسم الحالي فقط من إحراز 12 هدفا في الدوري الأسباني منها 2 هاتريك في مرمى قادش وريال سوسيداد، ليصبح اعلى معدل تهديفي له عبر تاريخه.





رصيد يوسف النصيري مع المنتخب المغربي 30 مباراة دولية تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف في وقت لم يكن خلاله المهاجم الاول للمنتخب، لكن أرقامه مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة.