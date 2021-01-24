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أخبار العالم

لـ متضرري الفيضانات وللاجئين.. خير الملك سلمان يجوب العالم

الأحد 24/يناير/2021 - 04:02 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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ميس رضا
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في محلية السوكي بولاية سنار السودانية.

وجرى توزيع 111 خيمة، و222 واقية من البعوض، و333 بطانية، و222 فرشة أرضية، استفاد منها 666 فردا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان.

كما واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في الأردن، حيث جرى توزيع 1.158 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 2.316 بطانية، استفاد منها 1.158 أسرة بواقع 5.790 فردا في محافظات عمّان وجرش والزرقاء.


يأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.


وفي اطار متوازي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 طنا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز ، استفاد منها 900 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا.


كما وزع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 112 طنا و350 كيلوغراما من السلال الغذائية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 6.300 فرد.

ويأتي توزيع هذه السلال الغذائية في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، التي بلغت 553 مشروعًا.
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