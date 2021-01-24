ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الغربية: تقديم الخدمة الطبية لـ 500 حالة من المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي

الأحد 24/يناير/2021 - 04:20 م
مبادرة متابعة حالات
مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

اقرأ أيضًا:
أشار إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 500 حالة بالمحافظة من بداية المبادرة، تنوعت مابين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية ، للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يتم  خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبها أوضحت الدكتورة نشوي مازن ، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.
صحة الغربية: تقديم الخدمة الطبية لـ 500 حالة من المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي
صحة الغربية: تقديم الخدمة الطبية لـ 500 حالة من المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي
صحة الغربية: تقديم الخدمة الطبية لـ 500 حالة من المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا بالثلاث محافظات الأكثر إصابة

الصحة تعلن عن نصائح للمصابين بـ كورونا في العزل المنزلي

طوارئ مستشفيات الغربية .. فرق مدربة للكشف على حالات العزل الصحي المنزلي للوقاية من كورونا ..ووكيل الصحة يشكل لجنة لمتابعة تانك الأكسجين ورفع الاستعدادات والتأهب لتأمين المواطنين ..صور

هيئة الرعاية الصحية: إجراء 7 تحاليل لحالات العزل المنزلي

تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لحالات العزل المنزلى بالغربية

لمواجهة الموجة الثانية.. 90 فريقا طبيا بتابعون حالات العزل المنزلي بالبحيرة

ترشيحاتنا

فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما والملاهي والبرقيات والترانك لدعم الجمعيات الأهلية

الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

شوبير يعلن عن مفاجأة في مباراة بيراميدز وسموحة

قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن الفيلم المسيء للرسول

لا يعرفون مصدره .. ظهور فيروس كورونا من جديد في دولة اختفى منها تمامًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل