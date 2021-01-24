مواطن يشكو من انتشار الباعة الجائلين في فيصل

ارسل القاري امين النهاس شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين أمام منزله.





وقال في شكواه نعاني نحن نسكن أمام حي فيصل الصباح بمحافظه السويس ويوجد فرش خضار أمام برج نماء ٤ أمام حي فيصل ولايوجد رد فعل من رئيس حي فيصل رغم أنه أمام أعين جميع موطفي الحي كل يوم ولايوجد اي ردفعل من الحي.





وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوى لحي فيصل ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.





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