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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار الباعة الجائلين في فيصل

الأحد 24/يناير/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القاري امين النهاس شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين أمام منزله.

وقال في شكواه نعاني نحن نسكن أمام حي فيصل الصباح بمحافظه السويس ويوجد فرش خضار أمام برج نماء ٤ أمام حي فيصل ولايوجد رد فعل من رئيس حي فيصل رغم أنه أمام أعين جميع موطفي الحي كل يوم ولايوجد اي ردفعل من الحي.

وأوضح أنه قام بتقديم عدة شكاوى لحي فيصل ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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