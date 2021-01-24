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إجابة السؤال المحير.. استشارى تنمية بشرية يوضح أهمية تخطيط المستقبل.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 05:14 م
رافت يوسف
رافت يوسف
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ياسمين القصاص
قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الادارة واستشارى التنمية البشرية، إن عملية التخطيط للمستقبل القريب أو البعيد، ذات أهمية كبيرة، فهي تزيد الوعي لدى الشباب وتجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية، كما تحفز العقل الباطن على التفكير دائمًا في الأهداف وكيفية تحقيقها.

وأضاف يوسف، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أنه إذا وجد الموظف الذى يجرى الانترفيو أمام متقدم الوظيفة رسمة هذا المتقدم للعمل بها تفاصيل كثيرة فيعرف حينها أنه شخص يعشق التفاصيل، كما أن يوضح أن الشخص خجول وغير اجتماعي عندما يجيب على سؤال الهوايات الخاصة به بإجابته القراءة والإنترنت"، وغيرها من العلامات على معرفة شخصية المتقدم على الوظيفة.

وأكد أنه من غير المقبول أنه يجيب عن السؤال الذي يحير كثيرين قبل إجراء المقابلة الشخصية للحصول على وظيفة معينة، وهو كيفية الرد على سؤال عن نقاط الضعف، موضحا أنه يجيب على أي شخص متقدم للحصول على وظيفة أن يقول إنه ليس لديه نقاط ضعف خلال المقابلة الشخصية، إذ تعطي هذه الإجابة انطباع بأن لدي مشكلة في إدراك الذات.

وأشار"يوسف"، إلى أن كذلك لا بد من عدم المبالغة في إظهار العيوب، خاصة إذا كانت تتعلق بعيوب جوهرية تعيق طبيعة الوظيفة التي يتقدم إليها، مثل أن يكون شخص انفعالي وهو يتقدم لوظيفة بائع مثلا، متابعا: "الإجابة السليمة هي أن يعترف الشخص بوجود عيب غير جوهري في شخصيته أو في مهاراته مع الإشارة إلى أنه جاري العمل على إصلاحه ليعكس قوة إرادته وقدرته على التغلب عليها"، مضيفًا "إذا استطاع الشخص المتقدم للوظيفة تغير موضوع الحديث بذكاء فهذه هي الطريقة الأنسب للإجابة".
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