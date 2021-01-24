رئيس لجنة المتطوعين بمونديال اليد يكشف آلية جديدة لاختيارهم تطبق لأول مرة بمصر

قال الدكتور شريف أبو العينين، رئيس لجنة المتطوعين بمونديال اليد 2021، إن المتطوعين هم العمود الفقري لأي بطولة رياضية تتم في مصر، ويتم اختيارهم من خلال مراحل مختلفة تبدأ من ملأ الاستمارة الخاصة بالبطولة ثم المقابلات الشخصية وتليها باقي الخطوات، ولكن في مونديال كرة اليد كان الوضع مختلف لاختيار المتطوعين نطرا لتفشي جائحة كورونا.





وتابع شريف ابو العينين، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه تم اختيار المتطوعين في المراحل الاولى من خلال برنامج كمبيوتر "سيستم"، لافتا الي ان هذه الخطوة او الطريقة كانت تتم لاول مرة في مصر بهذا الشكل، وتقدم حوالي 6674 شاب وفتاة خلال 9 أيام، معقبا: "ده اكبر رقم للمتطوعين في تاريخ البطولات في مصر".





واوضح ان مرحلة المقابلات الشخصية للمتطوعين المتقدمين للبطولة كانت على مدار اسبوعين في القاهرة والاسكندرية، وتم اختيار 1200 متطوع، وبعد التصفية الثانية تم اختيار فريق المتطوعين الكامل وعددهم 640 شاب وفتاة، مشيرا الي ان كل لجنة من لجان البطولة تحتاج الي مهارات معينة في المتطوع، على سبيل المثال فإن لجنة مرافقي الفرق يجب ان يتمتعوا بلغة الفرقة المشاركة في البطولة للتواصل معهم بشكل سهل وسريع، الي جانب القدرة على حل المشكلات وخبرات بطولات رياضية سابقة والتفرغ التام وغيرها من المهارات.





وقال ان هناك 280 متطوع معزولين في الفنادق ممنوع اختلاطهم بالخارج وفقا لنظام "الفقاعة" المتبع في البطولة للحفاظ على سلامة المنتخبات والبعثات المختلفة وكل المشاركين في اعمال البطولة.



