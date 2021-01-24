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وزيرة الصحة تعلن موعد وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 05:07 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
زفّت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، بشرى سعيدة بشأن موعد وصول الدفعات الجديدة للقاح كورونا لمصر. 

وقالت زايد، في مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إنه، خلال أيام سيتم تلقي شحنات إضافية وسيكون هناك توسع في إعطاء اللقاحات، مؤكدة أن تكاليف اللقاحات من الأموال متوفرة وليس لدينا أي مشكلة في هذه المسألة تماما. 

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى لمن يتناول اللقاحات، مشددة على أن اللقاحات لن تكون كافية بمفردها لمواجهة فيروس كورونا. 

ولفتت زايد، إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم توقيع عقد تصنيع مشترك، مؤكدة أنه تم التفاوض مع شركات عالمية والتي قامت بتصنيع لقاحات كورونا للبدء معهم مجال التصنيع.

وتابعت الوزيرة، أن هذه الشركات ترى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح لاحتياجاتها واحتياجات الدول الإفريقية، مؤكدة أن مصر بها 27 محافظة جميعها بها مراكز لتلقى لقاحات كورونا للمواطنين، بينما الاطقم الطبية سيتم تطعيمها داخل مستشفياتها التابعة للوزارة.
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