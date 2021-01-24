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أخبار البلد

ندب سامية سامي للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار

الأحد 24/يناير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بندب سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، لتكون أول وكيل دائم للوزارة بعد إعادة الهيكلة، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطريق المُقرر قانونًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات بها والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة لترقي المناصب القيادية بما يساهم في النهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة،

التحقت سامية سامي بالعمل بوزارة السياحة عام ١٩٩١ بمكتب الوزارة بميناء القاهرة الجوي، حيث أسند لها العديد من المهام والمسئوليات والعديد من الوظائف الإشرافية، فقد تم تعيينها مدير عام لمكتب الوزارة بالمطار، ثم رئيسا للإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، حتى شغلت منصب القائم بأعمال رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة.

وهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة، وقد تلقت العديد من الدورات التدريبية الهامة في مجالات إدارة الأعمال والعلاقات العامة والترجمة من الجامعة الأمريكية، وكما اجتازت برنامج الشهادة المهنية في تحسين خدمات التمثيل السياحي، وProfessional Certificate In Improving Touristic Representation Services بالجامعة الأمريكية وعدة دورات تخصصية أخري في مجال السياحة، كما حصلت على شهادة إدارة جودة الخدمة بالمطارات من مجلس المطارات الدولي (ACI) بجنيف.
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