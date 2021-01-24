ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

يعتبر حزام الأمان في السيارة من احد اهم أسباب النجاة اذا تعرض الشخص الى حادث سير ، بالرغم من كونه جزء صغير في السيارة الا انه مهم وفعال واشعل ثورة في عالم السلامة للسيارات .

ولكن هل ذات مرة تسألت من هم صاحب هذا الاختراع العظيم ، بالتأكيد الإجابة لا ، ولكن مخترع حزام الأمان الثلاثي هو العالم نيلز ايفار بولين السويدي .

حصل نيلز ايفار بولين على درجة البكالوريوس في الهندسة التقنية سنة 1939 ، وبدأ العمل في شركة لتصميم الطائرات سنة 1942 ، وبعد ست عشر سنة تقلد منصب مهندس السلامة والأمان في شركة فولفو للسيارات في مدينة غوتينبرج السويدية.

وفي عام 1959، تقلد منصب مدير قسم السلامة في الشركة نفسها ، وفي هذه الأثناء، كان بوهلين يهتم بإيجاد طرق عملية لتقليل عدد الجرحى والقتلى أثناء الحوادث الطرق في كل من السيارات والشاحنات.

ومن أهم ما صممه في هذا المجال حزام الأمان المثبت في ثلاث نقاط، لتثبيت الجزء العلوي والسفلي من جسم الإنسان على المقعد في مكان واحد، فإذا حصل أي حادث لايرتطم جسم السائق بالسيارة.

و كانت أول سيارة يستخدم فيها هذا الحزام هي سيارة فولفو من طراز بي في 544 ، ورفض بوهلين حقه التجاري في هذا الاختراع وسمح لجميع السيارات باستخدامه ،

و تقلد بوهلين عدة مناصب في شركة فولفو ، منها مدير قسم التطوير والأبحاث المركزي ورئيس المهندسين، وانتخب لينضم إلى منظمة الأمان العالمية وغيرها من المناصب المهمة.

ويضاف اليه انه ساهم أثناء فترة عمله بشركة صناعة الطائرات في تصميم وتطوير مقعد القذف ، وهو المقعد الذي يساعد قائد الطائرة العسكرية على الخروج منها في حال تعطلها ، ثم اخترع حزام الأمان الحديث الثلاثي النقاط في العام 1958م، لتصبح بذلك سيارات فولفو هي أول السيارات استخداما له، كما قدم بحث يتضمن تحليل احصائي ل 28 ألف حادث سيارة في مؤتمر ستاب الحادي عشر لحوادث السيارت عام 1967م، يبين فيه مدى أهمية تقييد ركاب السيارة بالمقعد.