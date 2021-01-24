مونديال اليد| سلوفينيا تتقدم على المنتخب المصري 6 - 4 في أول 15 دقيقة

تقدم المنتخب السلوفيني على المنتخب المصري "6 - 4" في أول 15 دقيقة من الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.





ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع السويد، بينما يحل منتخبا سلوفينيا وروسيا في المركزين الثالث والرابع برصيد خمس نقاط، ثم بيلاروسيا بأربع نقاط، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.



ويرغب منتخب مصر في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم.