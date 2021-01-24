تركيا تعد بإعادة البحارة المخطوفين على متن سفينة هاجمها قراصنة قبالة سواحل نيجيريا

ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تعهد اليوم الأحد بعودة آمنة للبحارة على متن سفينة تركية هاجمها قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.





وقتل مهندس أذربيجاني، وخطف 15 مواطنا تركيا، أمس السبت، عندما هاجم قراصنة سفينة حاويات تركية في خليج غينيا.





وكانت السفينة "موزارت" التي ترفع العلم الليبيري متوجهة إلى كيب تاون من لاجوس عندما تعرضت للهجوم على بعد 160 كيلومترًا (100 ميل) من جزيرة ساو تومي.





وقال جاويش أوغلو، اليوم الأحد إن "هؤلاء البلطجية والقراصنة الذين خطفوا مواطنينا ولم يتصلوا بنا بعد".





وأضاف "كانت هناك هجمات على سفننا وسفن دول أخرى من قبل، ويتصلون بعد وقت معين ويطالبون، ولكن تم القيام بكل أنواع التحضير والعمل"





وقال جاويش أوغلو لـ قناة NTV إن "القبطان في حالة معنوية جيدة، وكذلك الطاقم" مضيفا "نحن نجري محادثات منسقة لإنقاذ (مواطنينا)".





وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، الأحد، أن سفينة الشحن رست قبالة الجابون المجاورة ، وأنه من المقرر نقل جثة بحار أذربيجاني مقتول إلى الشاطئ ، نقلا عن مسؤولين أتراك.



