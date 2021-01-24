البنك الزراعي: إعفاء نهائي لكامل المديونية الأقل من 25 ألف جنيه

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم تطبيق الإعفاء النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر.





وتابع فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مبادرة البنك الزراعي تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه".



