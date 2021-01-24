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أخبار البلد

البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج

الأحد 24/يناير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدم وجود أية حرائق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج، مشددة على تطبيق الاجراءات القانونية بحزم تجاه اى مخالفات بيئية تتسبب فى تلوث الهواء. 

جاء ذلك ردا على ما تداولته أحد المواقع الإلكترونية بشأن وجود حريق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج وتشمل مركز البلينا وجرجا ودار السلام.

وعلى الفور أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من الفرع الإقليمي بسوهاج ومديرية الزراعة بالمحافظة و الوحدات المحلية وكذلك الإدارات الزراعية ورؤوساء المراكز للمرور والمتابعة بتلك المراكز ، وتبين عدم وجود أى حرائق بمساحات قصب السكر وبالتواصل مع المسئولين بمصنع سكر جرجا افادوا بأنه سيتم تشغيل مصانع السكر والتوريد من المراكز المختلفة وبدء العمل 28 يناير 2021 ، وبناء عليه يتم حاليا بجميع المراكز الاستعداد لتوريد مساحات محصول القصب  لمصانع سكر جرجا المتعاقد عليها من مزراعى القصب بالمحافظة، وحتى الان لم يتم نقل وتنظيف الأراضى من عيدان محصول القصب ولم يقم المزراعين بحرق أى مخلفات ناتجه.
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