البيئة تنفي حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدم وجود أية حرائق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج، مشددة على تطبيق الاجراءات القانونية بحزم تجاه اى مخالفات بيئية تتسبب فى تلوث الهواء.





جاء ذلك ردا على ما تداولته أحد المواقع الإلكترونية بشأن وجود حريق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج وتشمل مركز البلينا وجرجا ودار السلام.



